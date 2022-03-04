Министерство будет хранить номерные знаки, которые поставили на платное хранение до войны.

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Автовладельцы с номерными знаками на платном хранении могут не волноваться. Хранение этих номерных знаков не останавливается, и их уничтожение производиться не будет,

– говорится в сообщении.

Уже после войны и возобновления работы сервисных центров МВД можно будет закрепить эти номера на автомобиль.

Добавим, что во время военного состояния сервисные центры МВД не предоставляют услуги.

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