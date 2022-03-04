Міністерство продовжуватиме тримати номерні знаки, які поставили на платне зберігання до війни.

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Автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватись. Зберігання цих номерних знаків не зупиняється та їх знищення не проводитиметься, – йдеться у повідомленні.

Вже після завершення війни та відновлення роботи сервісних центрів МВС можна буде закріпити ці номери на автомобіль.

Додамо, що на час воєнного стану сервісні центри МВС не надають послуг.

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