На эту тему высказался Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел. Он объяснил, почему комендантский час то усиливают, то ослабляют, пишет 24 канал.

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Что изменилось в ограничениях для Киева и области

Ранее комендантский час в Киеве длился с 20:00 до 7:00. Бывало и такое, что его объявляли на целый день для эффективной борьбы с вражескими ДРГ. Теперь он будет начинаться часом позже, а заканчиваться на час раньше – то есть с 21:00 до 6:00.

В МВД объяснили, почему так происходит

Енин подчеркнул, что все ограничения, которые устанавливаются для граждан, строго обосновываются оперативной обстановкой на конкретный момент. Как только есть возможность ослабить те или иные меры, ВГА в согласовании с военным командованием и стражами порядка идет навстречу интересам людей.

Если же наоборот – есть повышение рисков деятельности диверсионно-разведывательных групп или ухудшение обстановки безопасности – там вынуждены вводить более жесткие меры реагирования. "Просим к этому относиться с пониманием", – призвал замглавы МВД.

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