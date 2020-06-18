Под Шевченковским райсудом Киева во время избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко представители Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские не имели жетонов. Из-за отсутствия опознавательных знаков руководству Нацгвардии уже сделали замечание.

Так информацию о том, что силовики под судом были с одинаковыми номерами на шлемах пояснил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, передает "Радио Свобода".

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У нас в Нацгвардии сделано замечание руководству за то, что должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях обязательно будут индивидуальные номера на шлемах Нацгвардии. А вот у полиции индивидуальные номера есть уже почти 5 лет,

– пояснил он.

Отреагировал Геращенко и на вопрос об отсутствии жетонов у полицейских. Он не смог объяснить, почему у представителей правоохранительных органов под Шевченковским судом 15 июня их не было. Впрочем, посоветовал журналистам обращать внимание на то, как часто бьют самих полицейских, плюют им в лицо и тому подобное.

"Жетоны во время массовых мероприятий, когда их срывают, бьют полицейских... Кстати, обратите внимание не только на кадр с попыткой удара полицейским гражданина, но и на сотни кадров избиения их самих, обливание водой, плевками в лицо... Я хотел бы, чтобы вы и на это тоже обращали внимание, чтобы был определенный баланс", – сказал Геращенко.

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