Під Шевченківським райсудом Києва під час обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку представники Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів. Через відсутність розпізнавальних знаків керівництву Нацгвардії вже зробили зауваження.

Так інформацію про те, що силовики під судом були з однаковими номерами на шоломах пояснив заступник глави МВС України Антон Геращенко, передає "Радіо Свобода".

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У нас у Нацгвардії зроблене зауваження керівництву через те, що повинен бути не лише номер військової частини, але і індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах обов’язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії. А ось у поліції індивідуальні номери є вже майже 5 років,

– пояснив він.

Відреагував Геращенко і на запитання про відсутність жетонів у поліцейських. Він не зміг пояснити, чому у представників правоохоронних органів під Шевченківським судом 15 червня їх не було. Втім, порадив журналістам звертати увагу на те, як часто б’ють самих поліцейських, плюють їм в обличчя тощо.

"Жетони під час масових заходів, коли їх зривають, б'ють поліцейських... До речі, зверніть увагу не лише на кадр зі спробою удару поліцейським громадянина, але і на сотні кадрів побиття їх самих, облиття водою, плювками в обличчя... Я хотів би, щоб ви і на це теж звертали увагу, щоб був певний баланс", – сказав Геращенко.

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