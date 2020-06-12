Засідання суду по Стерненку перенесли: відома дата – відео
Після майже 10-годинного судового розгляду в справі активіста Сергія Стерненка засідання вирішили перенести. Воно відбудеться 15 червня о 10 ранку.
Шевченківський районний суд у Києві ймовірно обере запобіжний захід активісту Сергію Стерненку вже в понеділок. Про це заявив суддя, повідомляє 24 канал.
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Після засідання суду Сергій Стерненко під аплодисменти вийшов до своїх прихильників і подякував їм за підтримку. Він також закликав їх знову прийти в понеділок.
Дякую вам за те, що ви цілий довбаний день простояли тут, щоб мене підтримати,
– сказав Стерненко.
Дивіться відео промови Стерненка після засідання суду:
Як обирали запобіжний захід для Стерненка
- Засідання суду почалося ще о 14 годині. Людей до зали суду не пускали нібито через карантинні обмеження.
- Стерненко закликав людей заповнювати форми щодо взяття його на поруки. Так активісти змогли б потрапити у залу суду як безпосередні учасники процесу. Людей, яким спершу вдалося потрапити до будівлі, правоохоронці почали силою виводити.
- Адвокати Стерненка висловили прохання відводу прокурора Миколи Бозавуляка. Вони підготували 4 окремі заяви на відвід. Однак суд відмовив у відводі прокурора.
- Під судом двічі спалахували сутички через недопуск прихильників Стерненка до зали суду. Згодом деяких людей таки впустили на засідання.
Що відомо про скандальну справу Сергія Стерненка?Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з них ножем. Поранення стало для того смертельним.
Ексрегіонали та проросійські політики закликали оголосити активісту підозру. Втім, на це ніхто не зважав, а про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової. На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції. Люди ви ступають проти того, щоб активісту висували звинувачення у вбивстві нападника, адже Стерненко захищав власне життя.
11 червня активісту вручили підозру про умисне вбивство. Захищати Стерненка у суді висловилися 5 адвокатів, серед яких Масі Найєм і Микола Оріховський.