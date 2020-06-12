Після майже 10-годинного судового розгляду в справі активіста Сергія Стерненка засідання вирішили перенести. Воно відбудеться 15 червня о 10 ранку.

Шевченківський районний суд у Києві ймовірно обере запобіжний захід активісту Сергію Стерненку вже в понеділок. Про це заявив суддя, повідомляє 24 канал.

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Після засідання суду Сергій Стерненко під аплодисменти вийшов до своїх прихильників і подякував їм за підтримку. Він також закликав їх знову прийти в понеділок.

Дякую вам за те, що ви цілий довбаний день простояли тут, щоб мене підтримати,

– сказав Стерненко.

Дивіться відео промови Стерненка після засідання суду:

Як обирали запобіжний захід для Стерненка

Засідання суду почалося ще о 14 годині. Людей до зали суду не пускали нібито через карантинні обмеження.

Стерненко закликав людей заповнювати форми щодо взяття його на поруки. Так активісти змогли б потрапити у залу суду як безпосередні учасники процесу. Людей, яким спершу вдалося потрапити до будівлі, правоохоронці почали силою виводити.

Адвокати Стерненка висловили прохання відводу прокурора Миколи Бозавуляка. Вони підготували 4 окремі заяви на відвід. Однак суд відмовив у відводі прокурора.

Під судом двічі спалахували сутички через недопуск прихильників Стерненка до зали суду. Згодом деяких людей таки впустили на засідання.