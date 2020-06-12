Заседание суда по Стерненко перенесли: известна дата – видео
После почти 10-часового судебного разбирательства по делу активиста Сергея Стерненко заседание решили перенести. Оно состоится 15 июня в 10 утра.
Шевченковский районный суд в Киеве, вероятно, изберет меру пресечения активисту Сергею Стерненко уже в понедельник. Об этом заявил судья, сообщает 24 канал.
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Как избирали меру пресечения для Стерненка
- Заседание суда началось еще в 14 часов. Людей в зал суда не пускали якобы из-за карантинных ограничений.
- Стерненко призвал людей заполнять формы о взятии его на поруки. Так активисты смогли бы попасть в зал суда как непосредственные участники процесса. Людей, которым сначала удалось попасть в здание, правоохранители начали силой выводить.
- Адвокаты Стерненко выразили просьбу отвода прокурора Николая Бозавуляка. Они подготовили 4 отдельных заявления на отвод. Однако суд отказал в отводе прокурора.
- Под судом дважды вспыхивали стычки из-за недопуска сторонников Стерненко в зал суда. Впоследствии некоторых людей таки впустили на заседание.
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