Документы были переданы ко Дню памяти жертв Голодомора в 1932 – 1933 годах. 1022 дела получил Национальный музей Голодомора-геноцида.

Читайте также Украина помнит: трогательные фото, как в Киеве чествуют жертв Голодомора

Большинство дел о каннибализме

Как отмечают в МВД, большинство из более тысячи дел – о каннибализме. Они касаются периода марта – июня 1933 года. Собственно это совпадает с пиком смертности, а также демонстрирует спланированное доведение украинцев до состояния отчаяния, а также перехода ими за предел человеческой морали.

Сегодня мы обнародуем архивные дела фонда 32 "Уголовные дела судебных и внесудебных органов" из Отраслевого государственного архива МВД Украины. Мы ставим целью показать обществу и ввести в широкое научное обращение документы архивов, как главный источник в исследовании Голодомора, а также как доказательство совершения преступления геноцида коммунистическим режимом,

– государственный секретарь МВД Украины Инна Ищук.



Более 1022 дел времен геноцида передали в Музей Голодомора / Фото МВД



Более 1022 дел годов геноцида передали в Музей Голодомора / Фото МВД



Более 1022 дел годов геноцида передали в Музей Голодомора / Фото МВД

Посредством этих 1022 дел историки смогут исследовать влияние коммунистического режима, чьими руками был создан искусственный голод. Собственно, он довел украинцев до состояния, когда они ради сохранения собственной жизни готовы были, и шли, на каннибализм. Их мотивация к этому была продиктована обреченностью.

Можем утверждать, что голод влиял на психику человека и его сознание. Поэтому ученые должны изучить эти архивные дела с точки зрения медицины, психологии, социологии, экономической географии и других наук,

– подчеркнула Инна Ящук во время передачи архивных дел Голодомора в музей.

Каждое дело имеет специальную графу "гражданство и национальность". В практически всех документах в этой графе можно увидеть, что открывали их против украинцев.

В МВД подчеркнули, что сейчас мы снова переживаем геноцид украинского народа. Ведь безнаказанное зло вернулось. Оккупанты сжигают урожаи на украинских полях, препятствуют поставке зерна морем, минируют моря и поля. Они также бьют по портовой инфраструктуре и элеваторам, похищают зерно и морят голодом пленных украинских военнослужащих.