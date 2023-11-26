Документи передали до Дня пам'яті жертв Голодомору у 1932 – 1933 роках. 1022 справи отримав Національний музей Голодомору-геноциду.

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Більшість справ про канібалізм

Як зазначають у МВС, більшість з понад тисячі справ, – про канібалізм. Вони стосуються періоду березня – червня 1933 року. Власне, це збігається з піком смертності, а також демонструє сплановане доведення українців до стану відчаю, а також переходу ними за межу людської моралі.

Сьогодні ми оприлюднюємо архівні справи фонду 32 "Кримінальні справи судових та позасудових органів" з Галузевого державного архіву МВС України. Ми ставимо за мету показати суспільству та ввести в широкий науковий обіг документи архівів, як головне джерело у дослідженні Голодомору, а також як доказ вчинення злочину геноциду комуністичним режимом,

– державний секретар МВС України Інна Іщук.



Понад 1022 справи років геноциду передали у Музей Голодомору / Фото МВС



Понад 1022 справи років геноциду передали у Музей Голодомору / Фото МВС



Понад 1022 справи років геноциду передали у Музей Голодомору / Фото МВС

За допомогою цих 1022 справ історики зможуть досліджувати вплив комуністичного режиму, чиїми руками був створений штучний голод. Власне, він довів українців до стану, коли вони задля збереження власного життя готові були, і йшли, на канібалізм. Їхня мотивація до цього була продиктована приреченістю.

Можемо стверджувати, що голод впливав на психіку людини та її свідомість. Тому науковці ще мають вивчити ці архівні справи з точки зору медицини, психології, соціології, економічної географії та інших наук,

– підкреслила Інна Ящук під час передачі архівних справ Голодомору в музей.

Кожна справа має спеціальну графу "громадянство і національність". У практично всіх документах у цій графі можна побачити, що відкривали їх проти українців.

У МВС наголосили, що наразі ми знову переживаємо геноцид українського народу. Адже непокаране зло повернулося. Окупанти спалюють врожаї на українських полях, перешкоджають постачанню зерна морем, мінують моря та поля. Вони також б'ють по портовій інфраструктурі й елеваторах, викрадають зерно та морять голодом полонених українських військовослужбовців.