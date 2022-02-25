ВСУ уничтожили вражескую ДРГ на Оболони

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в украинскую форму и пытались прорваться в центр Киева со стороны Оболони. Однако наши защитники оперативно ликвидировали диверсантов.

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"Диверсанты, которые въехали (в столицу, – ред.) на захваченных машинах ВСУ и были переодеты в форму украинских военных, расстреляны и обезврежены", – написал Антон Геращенко.

Видео с уничтоженными оккупантами в Киеве (кадры 18+):

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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