ВСУ уничтожили вражескую ДРГ на Оболони
Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в украинскую форму и пытались прорваться в центр Киева со стороны Оболони. Однако наши защитники оперативно ликвидировали диверсантов.
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"Диверсанты, которые въехали (в столицу, – ред.) на захваченных машинах ВСУ и были переодеты в форму украинских военных, расстреляны и обезврежены", – написал Антон Геращенко.
Видео с уничтоженными оккупантами в Киеве (кадры 18+):