ЗСУ знищили ворожу ДРГ на Оболоні
Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися в українську форму і намагалися прорватись до центру Києва зі сторони Оболоні. Проте наші захисники оперативно ліквідували диверсантів.
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"Диверсанти, які заїхали (у столицю, – ред.) на захоплених машинах ЗСУ і були переодягнуті у форму українських військових, розстріляні та знешкоджені", – написав Антон Геращенко.
Відео зі знищеними окупантами в Києві (кадри 18+):