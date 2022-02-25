ЗСУ знищили ворожу ДРГ на Оболоні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися в українську форму і намагалися прорватись до центру Києва зі сторони Оболоні. Проте наші захисники оперативно ліквідували диверсантів.

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"Диверсанти, які заїхали (у столицю, – ред.) на захоплених машинах ЗСУ і були переодягнуті у форму українських військових, розстріляні та знешкоджені", – написав Антон Геращенко.

Відео зі знищеними окупантами в Києві (кадри 18+):

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