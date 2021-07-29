Олимпиец также является инструктором спортивной команды Государственной пограничной службы. Поэтому представитель этого ведомства будет бороться за медаль в следующих этапах.

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В МВД поздравили Хижняка с выходом в четвертьфинал Олимпиады-2020

"Украинский пограничник в четвертьфинале Олимпийских игр", – говорится в сообщении МВД.

И добавили, что украинский боксер показал мощный бокс и сломил сопротивление представителя страны-хозяйки Олимпиады – японца Юито Мориваки. После 3 раундов поединка судьи единогласно отдали победу Хижняку.

Следующий бой состоится 1 августа. Болеем за наших,

– подчеркнули в МВД,

Результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2020