Олімпієць також є інструктором спортивної команди Державної прикордонної служби. Відтак представник цього відомства буде змагатися за медаль в наступних етапах.

До теми Боксер Хижняк з перемоги стартував на Олімпіаді у Токіо, Рогава програв британцю

У МВС привітали Хижняка з виходом до чвертьфіналу Олімпіади-2020

"Український прикордонник у чвертьфіналі Олімпійських ігор", – мовиться у повідомленні МВС.

І додали, що український боксер показав потужний бокс та зламав опір представника країни-господаря Олімпіади – японця Юіто Морівакі. Після 3 раундів поєдинку судді одностайно віддали перемогу Хижняку.

Наступний бій відбудеться 1 серпня. Вболіваймо за наших,

– підкреслили в МВС,

Результати українських боксерів на Олімпіаді-2020