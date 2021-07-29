Олімпієць також є інструктором спортивної команди Державної прикордонної служби. Відтак представник цього відомства буде змагатися за медаль в наступних етапах.
До теми Боксер Хижняк з перемоги стартував на Олімпіаді у Токіо, Рогава програв британцю
У МВС привітали Хижняка з виходом до чвертьфіналу Олімпіади-2020
"Український прикордонник у чвертьфіналі Олімпійських ігор", – мовиться у повідомленні МВС.
І додали, що український боксер показав потужний бокс та зламав опір представника країни-господаря Олімпіади – японця Юіто Морівакі. Після 3 раундів поєдинку судді одностайно віддали перемогу Хижняку.
Наступний бій відбудеться 1 серпня. Вболіваймо за наших,
– підкреслили в МВС,
Результати українських боксерів на Олімпіаді-2020
- Боксер Олександр Хижняк стартував з перемоги в першому поєдинку у вазі до 75 кілограмів. За рішенням суддів українець переміг японця Юіто Морівакі з рахунком 5:0. Наступним суперником Хижняка стане представник Домініканської республіки Еюрі Седено Мартінес.
- Також до чвертьфіналу з боксу вийшла боксерка Анна Лисенко. Дівчина змагається у вазі до 69 кілограмів. Українка за перемогу боролася з представницею Марокко Умайм Бель-Ахбіб.
- Це єдині українські боксери, які провели переможні бої на Олімпіаді-2020. Раніше зі змагань вибули Микола Буценко, Ярослав Харциз, Цотне Рогава.