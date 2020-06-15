В годовщину гибели 49 украинцев – 40 десантников и 9 членов экипажа Ил-76 – возле аэропорта Луганска не лишним будет вспомнить об "одном малоизвестном факте". Речь идет об уничтожении украинскими спецслужбами организатора этого преступления и одного из главарей террористов ЛНР Олега Анащенка.

Об этом 14 июня рассказал в фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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За сбитый террористами Ил-76 украинцы отомстили

"Знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят. Так вот, за их смерть государство отомстило", – написал Шевченко.

О какой мести говорится

" 4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НЗФ Олег Анащенко ".

Шевченко говорит, что именно Анащенко в июне 2014 командовал ПВО террористов и был организатором уничтожения украинского самолета Ил-76.

" Среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости ", – подытожил представитель МВД.

Почему заявление представителя МВД – важное

Утром 4 февраля 2017 в оккупированном Луганске взорвался автомобиль. В нем погиб так называемый "начальник управления народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.

В "ЛНР" тогда заявили, что этот инцидент – " теракт, совершенный украинскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в республике".

Однако в правоохранительных органах Украины утверждали, что Анащенка убили в процессе разборок между местными главарями террористов .