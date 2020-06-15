У роковини загибелі 49 українців – 40 десантників та 9 членів екіпажу Іл-76 – біля аеропорту Луганська не зайвим буде згадати про "один маловідомий факт". Мовиться про знищення українськими спецслужбами організатора цього злочину та одного з ватажків терористів ЛНР Олега Анащенка.

Про це 14 червня розповів у фейсбуці директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

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За збитий терористами Іл-76 українці помстилися

"Знати про це не менш важливо, ніж згадувати загиблих 49 наших хлопців. Так ось, за їхню смерть держава помстилася", – написав Шевченко.

Про яку помсту мовиться

"4 лютого 2017 року у Луганську внаслідок операції українських спецслужб із залученням армійських спецпризначенців було знищено керованим вибухом полковника терористичних НЗФ Олега Анащенка".

Шевченко каже, що саме Анащенко у червні 2014 командував ППО терористів і був організатором знищення українського літака Іл-76.

"Серед пам‘яті й скорботи сьогодні є трохи місця і для гордості", – підсумував речник МВС.

Чому заява речника МВС – важлива

Зранку 4 лютого 2017 року в окупованому Луганську вибухнув автомобіль. У ньому загинув так званий "начальник управління народної міліції ЛНР" Олег Анащенко.

У "ЛНР" тоді заявили, що цей інцидент – " теракт, здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в республіці".

Однак у правоохоронних органах України стверджували, що Анащенка вбили у процесі розбірок між місцевими ватажками терористів.



Знищений автомобіль і загиблий у ньому Анащенко / Фото з фейсбука Шевченка