Около 5 тысяч граждан Украины имеют стволы "на руках". Распространилось это в начале войны с Россией.
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На рассмотрении депутатов было 2 законопроекта
Народные депутаты брались регулировать проблему огнестрельного оружия в Украине. Нардепы регистрировали сразу 2 законопроекта: от партии "Слуга народа" и нардепа от объединения "справедливость". Хотя документы очень похожи, однако эксперты объясняли, что разница есть.
Какая разница между проектами?
Главная разница между ними была в том, что в проекте от "Слуги народа" (№4335) предлагали создать и внедрить Единый государственный реестр гражданской оружия. Реестром должно управлять министерство внутренних дел Украины.
В другом законопроекте (№4336-1) – этот же перечень предлагали отдать под контроль министерству юстиций. В проекте еще и предусматривали общее право собственности на огнестрел. Например, муж и жена могли вдвоем использовать пистолет.
Инициатор законопроекта №4336-1 и нардеп от объединения "справедливость" Андрей Шараскин отмечал, что чиновники испуганы. Чиновники убеждают, что украинское общество не готово.
Нельзя фиксировать противоправную незаконную монополию на оружие в руках МВД. Реестры должны быть публичными, в частности обнародовать информацию о народном оружии,
– отметил Шараскин.
В проекте "слуг" запрещали оружие за пределами жилья
Эксперты добавляют, что в документе, который выгоден правоохранителям, запрещали использовать оружие за пределами помещения. Использование огнестрела для самообороны вне дома мало пресечены законом.
"Мы разработали законопроект, где предоставили право на оружие, кроме пистолетов и револьверов. Одновременно с этим мы расширяли круг субъектов, которым можно получить травматическое оружие", – рассказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис.
Почему МВД не выгодна легализация
Министерству внутренних дел невыгодна легализация оружия. Выступает против глава ведомства Денис Монастырский. Именно поэтому правоохранители продвигают свой документ.
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Глава Украсоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что министр манипулирует и расстраивает своей риторикой. Ведь Монастырский предполагает давать стволы "на руки".
Это приговор всей системе. Речь идет не только об оружии, но и о самозащите, и о вооруженной самозащите. Это нужно, когда полиция просто не успевает приехать,
– заметил Учайкин.
Вопрос огнестрельного оружия давно пора решить
Урегулировать вопрос огнестрельного оружия в Украине нужно давно. Использовать огнестрел должны только специально подготовленные люди с соответствующими документами. От этого зависят изменения в общественной безопасности.
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"Оружие – это инструмент. Не менее опасное, чем молоток или машина. Право огнестрельного оружия регулируется лишь инструкцией МВД, а закона до сих пор нет", – отметил член Украсоциации владельцев оружия Геннадий Левитас.