Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что построенная "интеллектуальная" государственная граница с современной системой наблюдения может защитить Украину от многих нападений. На это нужно выделять деньги из бюджета.

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Наиболее рациональным решение является строительство вдоль всей границы или реки в виде сплошного забора, сетки и колючей проволоки со стопроцентным покрытием границы интеллектуальными системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации,

– подчеркнул Монастырский.

Кроме того, вдоль границы с Россией и Беларусью на части участков, расположенных на открытой местности, целесообразно построить ров.

Функции "интеллектуальной" границы

По словам министра, будущая "интеллектуальная" государственная граница должна защищать Украину от:

диверсионных и разведывательных групп страны-агрессора;

контрабанды, которая является экономическим оружием;

потоков нелегальных мигрантов, которые стали оружием в современной гибридной войне;

проникновения лидеров и членов международных преступных группировок.

Деньги необходимо заложить в госбюджет-2022

Монастырский подчеркнул, что деньги на строительство такой границы необходимо заложить в госбюджет-2022.

Заметьте! Общая протяженность украинской границы с Россией по суше составляет 1505 километров, с Беларусью – 1084 километра.

Сейчас работу над строительством такой мощной границы на этих участках оценивают в примерно 17 миллиардов гривен.

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