Об этом сообщил Денис Монастырский в ходе встречи с предпринимателями 29 сентября.

Украина становится привлекательной для инвесторов: что Зеленский привез из Кремневой долины

Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко,

– сказал министр.

Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин;

От Национальной полиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев;

Общий контроль работы структуры Монастырский оставил за собой.

"Министерство внутренних дел должно стать центром поддержки и защиты бизнеса. Но это возможно только при тесном сотрудничестве МВД, парламента и предпринимателей", – добавил глава МВД.

Обратите внимание! Денис Монастырский заметил, что если удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции, а это за собой понесет увеличение налогов.

В МВД создадут Офис по вопросам бизнеса: смотрите видео