Об этом сообщил Денис Монастырский в ходе встречи с предпринимателями 29 сентября.
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Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко,
– сказал министр.
- Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин;
- От Национальной полиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев;
- Общий контроль работы структуры Монастырский оставил за собой.
"Министерство внутренних дел должно стать центром поддержки и защиты бизнеса. Но это возможно только при тесном сотрудничестве МВД, парламента и предпринимателей", – добавил глава МВД.
В МВД создадут Офис по вопросам бизнеса: смотрите видео