Про це повідомив Денис Монастирський під час зустрічі з підприємцями 29 вересня.
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Я прийняв рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко,
– сказав міністр.
- Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін;
- Від Національної поліції в Офіс увійдуть – голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв;
- Загальний контроль роботи структури Монастирський залишив за собою.
"Міністерство внутрішніх справ має стати центром підтримки та захисту бізнесу. Але це можливо лише за умови тісної співпраці МВС, парламенту та підприємців", – додав глава МВС.
У МВС створять Офіс з питань бізнесу: дивіться відео