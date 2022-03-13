Об этом глава МВД сообщил в видеообращении. Он подчеркнул, что многочисленные блокпосты усложняют эвакуацию граждан и доставку необходимого.
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Блокпост предназначен для охраны важных дорог
Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих к населенным пунктам и важным инфраструктурным объектам. На постах осуществляется контроль, так что в военное время никак без них не обойтись,
– отметил Монастырский.
Теперь Нацполиция, Тероборона и военные планируют оптимизировать работу блокпостов. В первую очередь говорится об их количестве. При этом на выезде проверка будет только выборочной.
Министр вскоре пообещал актуальный перечень блокпостов. Все, кто не попадет в список, будут убраны. Всем, у кого будут возникать проблемы, советуют обращаться на 102.
Смотрите обращение Дениса Монастырского: