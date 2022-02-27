Сайт называется "Шукаю своїх" (на русском "Ищу своих"). Ссылка 200rf.com.
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На сайте есть документы погибших и пленных
Как рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, оккупационные власти России забрали у военных, которых направили на войну в Украину, телефоны. Из-за этого никто не может связаться и иметь представление, кто жив, а кто в плену.
По инициативе министерства внутренних дел Украины создали сайт 200rf.com. На этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы их можно было идентифицировать,
– сообщил Денисенко.
Он также отметил, что на сайте можно увидеть документы погибших, а также тех, кто попал в плен. Сейчас погибли уже несколько тысяч военных из России.
Обратная связь для идентификации
Более того, на сайте даже предусмотрена обратная связь. Экспертная служба МВД может предоставить платную услугу в ДНК-идентификации, ведь подобный опыт был еще во времена АТО и ООС.
"Смотрите этот сайт, ищите фото, если среди них есть погибшие ваши родственники, пишите нам. Мы будем говорить, где они, чтобы вы могли забрать их тела", – рассказали в МВД.
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