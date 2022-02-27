Сайт має назву "Шукаю своїх" (російською "Ищу своих"). Посилання – 200rf.com.

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На сайті є документи загиблих та полонених

Як розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, окупаційна влада Росії забрала у військових, яких направила на війну в Україну, телефони. Через це ніхто не може зв'язатися та мати уявлення, хто живий, а хто в полоні.

З ініціативи міністерства внутрішніх справ України створили сайт 200rf.com. На цьому сайті ми викладаємо фото і відео загиблих для того, аби їх можна було ідентифікувати,

– повідомив Денисенко.

Він також зауважив, що на сайті можна побачити документи загиблих, а також тих, хто потрапив у полон. Наразі загинули вже кілька тисяч військових із Росії.

Зворотний зв'язок для ідентифікації

Ба більше, на сайті навіть передбачений зворотний зв'язок. Експертна служба МВС може надати платну послугу в ДНК-ідентифікації, адже подібний досвід був ще за часів АТО та ООС.

Зауважте! Генетичну інформацію разом із заявками від батьків росіян можна надсилати на електронну пошту МВС або просто на цьому ж сайті.

"Дивіться цей сайт, шукайте фото, якщо серед них є загиблі ваші родичі, пишіть нам. Ми говоритимемо, де вони, аби ви могли забрати їхні тіла", – розповіли у МВС.



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