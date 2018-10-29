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      МВД получило доступ к поддельным документам Аграрной партии, переданных в Минюст

      224 Читати новину українською
      МВД
      МВД / 5.ua

      Следователи получили от Минюста поддельные документы, на основе которых были внесены изменения в руководящие органы Аграрной партии.

      В распоряжение "Главкома" попало постановление об изъятии документов следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева Н.П. Чередниченко.

      "Досудебным расследованием в уголовном производстве установлено, что в сентябре 2018 года члены Аграрной партии Данилов, Корбан, Поживанов и Шандра, а также другие неустановленные лица составили и подали в Министерство юстиции Украины для регистрации изменений в составе руководящих органов партии поддельные документы, которые обычно подают для государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей, а также внесли в официальные документы Партии ложные сведения, подделали подписи и составили и выдали заведомо ложные документы", – сказано в постановлении.

      Вместе с тем в Аграрной партии возмущены ощущением безнаказанности рейдеров, которые пытаются захватить власть в ней.

      "Несмотря на то, что идет уголовное производство по фальсификации официальных документов партии, рейдеры продолжают подделывать документы и нагло, публично этим кичатся. Вчера Олег Корбан выставил в Facebook пост с якобы распоряжением об увольнении Виталия Скоцика с должности председателя Аграрной партии еще 17 октября и невозможность проведения Съезда 21 октября. Такого уровня кощунства и таких технологий очернения трудно и представить. Однако этот циничный поступок свидетельствует лишь о том, что политические рейдеры не уверены в собственной победе, и именно поэтому продолжают фальсифицировать документы. Мы очень надеемся, что правоохранительные органы будут действовать по закону и преступникам не удастся избежать наказания", - комментируют события в окружении лидера Аграрной партии Виталия Скоцика.

      Заметим, рейдеры не только внесли изменения в реестр, но и ворвались в главный офис и захватили его, также они получили контроль над сайтом политсилы. Новости реальной Аграрной партии теперь размещаются на международном домене agro.party

      Напомним, еще в начале сентября Аграрная партия заявила о попытке ее рейдерскогозахвата людьми, связанными с пророссийскими силами.

      1 октября глава политсилы Виталий Скоцик на пресс-конференции в УНИАН сообщил, что против партии состоялось совершение преступлений, предусмотренных статьями 205-1, 356 и 358 Уголовного кодекса Украины, и соответствующие заявления о подделке партийных документов передано в ГПУ, СБУ и МВД. Уголовное дело в отношении подачи в Минюст и регистрации смены партийного руководства на основе ряда поддельных партийных документов (в частности, проведенного полностью "на бумаге" Съезда от 12 сентября) сейчас расследует Голосеевское управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

      Теги: Новости политики Виталий Скоцик Аграрная партия Украины Министерство внутренних дел Министерство юстиции
      Источник: 24 Канал
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