МВС отримало доступ до підроблених документів Аграрної партії, переданих до Мін’юсту

Слідчі отримали від Мін’юсту підроблені документи, на основі яких було внесено зміни до керівних органів Аграрної партії.

В розпорядження "Главкома" потрапила ухвала щодо вилучення документів слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Н.П. Чередніченко.

"Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у вересні 2018 року члени Аграрної партії Данилів, Корбан, Поживанов та Шандра, а також інші невстановлені особи склали та подали до Міністерства юстиції України для реєстрації змін у складі керівних органів партії підроблені документи, які зазвичай подають для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, а також внесли до офіційних документів Партії неправдиві відомості, підробили підписи та склали і видали завідомо неправдиві документи", – сказано в ухвалі.

Разом із тим в Аграрній партії обурені відчуттям безкарності рейдерів, які намагаються захопити владу в ній.

"Попри те, що йде кримінальне провадження щодо фальсифікації офіційних документів партії, рейдери продовжують підробляти документи і нахабно, публічно цим хизуються. Вчора Олег Корбан виставив у Facebook пост із начебто розпорядженням про звільнення Віталія Скоцика з посади голови Аграрної партії ще 17 жовтня і неможливість проведення З’їзду 21 жовтня. Такого рівня блюзнірства і таких технологій очорнення важко й уявити. Однак цей цинічний вчинок свідчить лише про те, що політичні рейдери не впевнені у власній перемозі, і саме тому продовжують фальшувати документи. Ми дуже сподіваємось, що правоохоронні органи будуть діяти згідно із законом і злочинцям не вдасться уникнути покарання", – коментують події в оточенні лідера Аграрної партії Віталія Скоцика.

Зауважимо, рейдери не лише внесли зміни до реєстру, але й вдерлися до головного офісу і захопили його, також вони отримали контроль над сайтом політсили. Новини реальної Аграрної партії тепер розміщуються на міжнародному домені agro.party

Нагадаємо, ще на початку вересня Аграрна партія заявила про спробу рейдерського її захоплення людьми, пов’язаними з проросійськими силами.

1 жовтня голова політсили Віталій Скоцик на прес-конференції в УНІАН повідомив, що проти партії відбулося вчинення злочинів, передбачених статтями 205-1, 356 і 358 Кримінального кодексу України, і відповідні заяви про підробку партійних документів передано до ГПУ, СБУ і МВС. Кримінальну справу щодо подачі до Мін’юсту і реєстрації зміни партійного керівництва на основі низки підроблених партійних документів (зокрема, проведеного повністю "на папері" З’їзду від 12 вересня) наразі розслідує Голосіївське управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.