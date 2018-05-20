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МВД Украины и эксперты Евросоюза разрабатывают стратегию для украинской полиции

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МВД Украины и эксперты Евросоюза разрабатывают стратегию для украинской полиции
МВД Украины и эксперты Евросоюза разрабатывают стратегию для украинской полиции / Фото из соцсетей

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами Консультативной миссии Европейского Союза разрабатывают стратегию деятельности украинской полиции.

Об этом на брифинге сообщил глава миссии Кястутис Ланчинскас, пишет РБК-Украина.

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"Мы сейчас совместно с Министерством внутренних дел работаем над стратегическим планом полиции, так как до сих пор стратегическое планирование было только на формальном уровне, а мы хотим помочь совместить планирование и реальную деятельность, чтобы ваши институты умели считать расходы и планировать их, и тому подобное", – сообщил Ланчинскас.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича, украинское силовое ведомство совместно с европейскими специалистами готовит подразделение полиции специального назначения.

"Сейчас мы уже с консультативной миссией ЕС, с экспертами из европейских стран непосредственно из Швеции и Дании готовим полицейское подразделение спецназначения для обеспечения общественной безопасности во время массовых мероприятий", – сказал он.

Отмечается, что уже подготовлено около 70 полицейских, обученных по новой методике.

Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Полиция Евросоюз
Источник: 24 Канал
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