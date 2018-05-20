12:40
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

МВС України і експерти Євросоюзу розробляють стратегію для української поліції

179 Читать новость на русском
МВС України і експерти Євросоюзу розробляють стратегію для української поліції
МВС України і експерти Євросоюзу розробляють стратегію для української поліції / фото із соцмереж

Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами Консультативної місії Європейського Союзу розробляють стратегію діяльності української поліції.

Про це на брифінгу повідомив глава місії Кястутіс Ланчінскас, пише РБК-Україна.

Читайте також: Нацгвардія озброїлась надсучасними гранатометами із США

"Ми зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ працюємо над стратегічним планом поліції, тому що досі стратегічне планування було тільки на формальному рівні, а ми хочемо допомогти поєднати планування і реальну діяльність, щоб ваші інституції вміли рахувати витрати і планувати їх, і тому подібне", – повідомив Ланчінскас.

Зі слів заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, українське силове відомство спільно з європейськими фахівцями готує підрозділ поліції спеціального призначення.

"Зараз ми вже з консультативною місією ЄС, з експертами з європейських країн безпосередньо зі Швеції та Данії готуємо поліцейський підрозділ спецпризначення для забезпечення публічної безпеки під час масових заходів", - сказав він.

Зазначається, що вже підготовлено близько 70 поліцейських, навчених за новою методикою.

Теги: Новини України Євросоюз Поліція Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук