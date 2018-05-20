МВС України і експерти Євросоюзу розробляють стратегію для української поліції

Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами Консультативної місії Європейського Союзу розробляють стратегію діяльності української поліції.

Про це на брифінгу повідомив глава місії Кястутіс Ланчінскас, пише РБК-Україна.

Читайте також: Нацгвардія озброїлась надсучасними гранатометами із США

"Ми зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ працюємо над стратегічним планом поліції, тому що досі стратегічне планування було тільки на формальному рівні, а ми хочемо допомогти поєднати планування і реальну діяльність, щоб ваші інституції вміли рахувати витрати і планувати їх, і тому подібне", – повідомив Ланчінскас.

Зі слів заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, українське силове відомство спільно з європейськими фахівцями готує підрозділ поліції спеціального призначення.

"Зараз ми вже з консультативною місією ЄС, з експертами з європейських країн безпосередньо зі Швеції та Данії готуємо поліцейський підрозділ спецпризначення для забезпечення публічної безпеки під час масових заходів", - сказав він.

Зазначається, що вже підготовлено близько 70 поліцейських, навчених за новою методикою.