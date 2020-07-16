МВФ поздравил Шевченко и предостерег, что важно сохранить независимость НБУ
В Международном валютном фонде уже отреагировали на назначение Кирилла Шевченко новым главой Нацбанка Украины. Там высоко оценили работу предыдущего руководства НБУ и отметили, как важно сохранить независимость нацрегулятора.
Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, сообщает 24 канал.
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Кириллу Шевченко пожелали удачи у руля Нацбанка в "этих сложных экономических условиях". Там отметили: НБУ эффективно работал и показал положительный результат, что отобразилось на усилении экономики.
Йост Люнгман подчеркнул: нужно обеспечить независимость Национального банка.
Сверхважно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя,
– говорится в письме Люнгмана.
Ранее представитель МВФ в Украине заявлял: для дальнейшего сотрудничества Украина должна сохранить независимость НБУ, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.
Что известно о Кирилле Шевченко
- Кирилл Шевченко – финансист с многолетним опытом работы в банковской сфере.
- Шевченко 47 лет, он родился в российском городе Тула.
- В конце 80-х работал ремонтником на шахте имени Ильича в Стаханове возле Луганска. Впоследствии поступил в Харьковский государственный экономический университет, где и получил диплом экономиста.
- Работал в Украинском кредитном банке (теперь – А-Банк) в должности исполняющего обязанности начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. В 1995 году стал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела банка "Аваль".
- В 2009 году был советником тогда премьер-министра Юлии Тимошенко. После этого работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В перерыве – советником председателя правления ОАО "Ощадбанк".