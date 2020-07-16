В Международном валютном фонде уже отреагировали на назначение Кирилла Шевченко новым главой Нацбанка Украины. Там высоко оценили работу предыдущего руководства НБУ и отметили, как важно сохранить независимость нацрегулятора.

Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, сообщает 24 канал.

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Кириллу Шевченко пожелали удачи у руля Нацбанка в "этих сложных экономических условиях". Там отметили: НБУ эффективно работал и показал положительный результат, что отобразилось на усилении экономики.

Йост Люнгман подчеркнул: нужно обеспечить независимость Национального банка.

Сверхважно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя,

– говорится в письме Люнгмана.

Ранее представитель МВФ в Украине заявлял: для дальнейшего сотрудничества Украина должна сохранить независимость НБУ, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ. В Офисе Президента на это ответили, что никакого давления не было, а реакция Смолия является эмоциональной. Впрочем, держать на должности человека против его воли никто не хотел.



Уже через два дня отставку Смолия после представления Зеленскому одобрили нардепы.

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