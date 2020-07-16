У Міжнародному валютному фонді вже відреагували на призначення Кирила Шевченка новим очільником Нацбанку України. Там високо оцінили роботу попереднього керівництва НБУ і зазначили, як важливо зберегти незалежність нацрегулятора.

Про це йдеться у листі постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, повідомляє 24 канал.

Радимо ознайомитися Кирило Шевченко очолив НБУ: що про нього відомо

Кирилові Шевченку побажали успіху у керма Нацбанку за "цих складних економічних умов". Там зазначили: НБУ ефективно працював і показав позитивний результат, що відобразилося на посиленні економіки.

Йост Люнгман підкреслив: потрібно забезпечити незалежність Національного банку.

Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови,

– йдеться у листі Люнгмана.

Раніше представник МВФ в Україні заявляв: для подальшої співпраці Україна повинна зберегти незалежність НБУ, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.

Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ. В Офісі Президента на це відповіли, що ніякого тиску не було, а реакція Смолія є емоційною. Втім тримати на посаді людину проти її волі ніхто не хотів. Уже через два дні відставку Смолія після подання Зеленського схвалили нардепи.

Що відомо про Кирила Шевченка