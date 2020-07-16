МВФ привітав Шевченка і застеріг, що важливо зберегти незалежність НБУ
У Міжнародному валютному фонді вже відреагували на призначення Кирила Шевченка новим очільником Нацбанку України. Там високо оцінили роботу попереднього керівництва НБУ і зазначили, як важливо зберегти незалежність нацрегулятора.
Про це йдеться у листі постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, повідомляє 24 канал.
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Кирилові Шевченку побажали успіху у керма Нацбанку за "цих складних економічних умов". Там зазначили: НБУ ефективно працював і показав позитивний результат, що відобразилося на посиленні економіки.
Йост Люнгман підкреслив: потрібно забезпечити незалежність Національного банку.
Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови,
– йдеться у листі Люнгмана.
Раніше представник МВФ в Україні заявляв: для подальшої співпраці Україна повинна зберегти незалежність НБУ, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.
Що відомо про Кирила Шевченка
- Кирило Шевченко – фінансист з багаторічним досвідом роботи у банківській сфері.
- Шевченку 47 років, він народився у російському місті Тула.
- Наприкінці 80-х працював ремонтником на шахті імені Ілліча в Стаханові біля Луганська. Згодом вступив у Харківський державний економічний університет, де й отримав диплом економіста.
- Працював в Українському кредитному банку (тепер – А-Банк) на посаді виконувача обов’язків начальника сектору залучення кредитних ресурсів. У 1995 став провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу банку "Аваль".
- У 2009 році був радником тоді прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко. Після цього працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк". У перерві – радником голови правління ПАТ "Ощадбанк".