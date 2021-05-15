МВФ выделит деньги Украине летом и без выполнения условий, – Фурса
Международный валютный фонд разделит между различными странами, пострадавшими от коронавируса, 650 миллиардов долларов. Доля Украины – 2,8 миллиарда. Эти деньги мы получим без требований.
Источник:24 канал
Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что это хороший бонус и спасательная соломинка, но в то же время это может плохо сказаться на работе украинской власти.
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Летом мы получим просто так эти деньги. Без выполнения условий, без выполнения программ,
– отметил Фурса.
Деньги могут демотивировать власть, – Фурса
Банкир отметил, что эти 2,8 миллиарда долларов могут улучшить платежеспособность страны и быть приятным фактом для всех инвесторов.
Однако это может демотивировать власть от того, чтобы делать реформы. Это факт,
– высказался Фурса.
По словам банкира, вопрос не в том, какую сумму для Украины должен выделить МВФ. Важно то, что к деньгам МВФ привязаны деньги всех партнеров. В частности, Евросоюза, Всемирного банка и инвесторов.
Сотрудничество с МВФ: на каком этапе сейчас
- Сейчас в переговорах продолжается перерыв. Наши международные партнеры ждут, когда Украина выполнит взятые на себя обязательства.
- По словам Фурсы, в договоренностях есть много пунктов. Однако 2 главные проблемы: судебная реформа и антикоррупционная политика.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Украина до конца месяца примет все законопроекты, необходимые для транша МВФ.
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