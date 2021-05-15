Международный валютный фонд разделит между различными странами, пострадавшими от коронавируса, 650 миллиардов долларов. Доля Украины – 2,8 миллиарда. Эти деньги мы получим без требований.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что это хороший бонус и спасательная соломинка, но в то же время это может плохо сказаться на работе украинской власти.

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Летом мы получим просто так эти деньги. Без выполнения условий, без выполнения программ,

– отметил Фурса.

Деньги могут демотивировать власть, – Фурса

Банкир отметил, что эти 2,8 миллиарда долларов могут улучшить платежеспособность страны и быть приятным фактом для всех инвесторов.

Однако это может демотивировать власть от того, чтобы делать реформы. Это факт,

– высказался Фурса.

По словам банкира, вопрос не в том, какую сумму для Украины должен выделить МВФ. Важно то, что к деньгам МВФ привязаны деньги всех партнеров. В частности, Евросоюза, Всемирного банка и инвесторов.

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