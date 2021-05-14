Міжнародний валютний фонд розділить між різними країнами, які постраждали від коронавірусу, 650 мільярдів доларів. Частка України – 2,8 мільярда. Ці гроші ми отримаємо без жодних вимог.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що це гарний бонус та рятувальна соломинка, але водночас це може погано позначитися на роботі української влади.

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Влітку ми отримаємо просто так ці гроші. Без виконання умов, без виконання програм,

– наголосив Фурса.

Гроші можуть демотивувати владу, – Фурса

Банкір зауважив, що ці 2,8 мільярда доларів можуть покращити платоспроможність країни та бути приємним фактом для усіх інвесторів.

Однак це може демотивувати владу від того, щоб робити реформи. Це факт,

– висловився Фурса.

За словами банкіра, питання не в тому, яку суму для України має виділити МВФ. Важливим є те, що до грошей МВФ прив'язані гроші усіх інших партнерів. Зокрема, Євросоюзу, Світового банку та інвесторів.

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