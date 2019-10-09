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      МВФ или Коломойский: что выберет новая власть

      34 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / 5.ua

      Украинская власть заложила бомбу под сотрудничество с МВФ. Сделав еще один шаг в суде в сторону Коломойского, который требует вернуть ему акции уже государственного ПриватБанка.

      Поведение судьи четко указывает, что она настроена обрадовать Игоря Коломойского. И 17 октября может принять соответствующее решение. Через неделю. Во время ежегодных встреч в МВФ, когда туда приедут, в том числе, и члены украинского правительства. Это случилось после того, как МВФ четко очертил красные линии, переход которых делает невозможным сотрудничество с МВФ. А значит, ставит под вопрос рефинансирование внешнего долга в 2020 году. В результате, мы как минимум, потеряем доверие на ближайшую перспективу. Максимум — нас ждет дефолт в среднесрочной перспективе.

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      МВФ уехал и оставил домашнее задание. Украинская власть должна была доказать: они реформаторы или с Коломойским. И мы вроде даже увидели целый набор движений в сторону реформаторов. По крайней мере, активная демонстрация. Президент сходил в НБУ, Кабмин и Нацбанк подписали меморандум, Дубинского задвинули в парламенте. И на этом фоне суд максимально приближается к решению в пользу Коломойского. И это решение, которое не принесет прямых последствий прямо сейчас. Потому что не вступит в силу, ведь планируется апелляция. Но станет четким сигналом. И сигнал этот услышат.

      И такое решение суда будет трактоваться не иначе, как продолжение движения в сторону компромисса с Коломойским. Тогда МВФ не сможет позволить себе запустить программу, не дождавшись финальных решений судов. Уже можно говорить о том, что на ближайшую неделю не стоит ожидать любого прогресса в переговорах с Фондом, а само отношение МВФ и западных кредиторов к Украине станет еще холоднее. Потому что о независимой судебной системе можно рассказывать в Instagram своим подписчикам. Но не международным кредиторам. Которые давно и четко представляют, как работают суды в Украине. А значит, будут ожидать, что стоит только выделить Украине транш, как на следующий день независимость НБУ перестанет существовать как класс, а Коломойский получит все, что хочет.

      Суд мог и должен был отказаться от рассмотрения этого дела. По крайней мере, до решения вопроса в Верховном суде относительно юрисдикции (соответствующее ходатайство было подано со стороны государства), однако судья отказалась его удовлетворить. Вот так отпраздновали день юриста в Украине. Очередным торжеством правосудия.

      Теперь есть два варианта. Либо офис президента делает это сознательно, контролируя ситуацию, и решает так послать МВФ. Либо офис президента сегодня слабее Игоря Коломойского, который контролирует суды. И тогда МВФ и президента посылает лично Игорь Валерьевич. Оба варианта одинаково плохие. Для экономики Украины в первую очередь. Если офис президента говорит на встрече с кредиторами и инвесторами одно, а делает другое, то он полностью теряет доверие, ведь не намерен выполнять то, что обещает. Если Коломойский сильнее и сейчас вступает в открытую войну, то президент тоже теряет доверие, ведь никто не будет знать, сможет ли он выполнить то, что обещает.

      И теперь мяч на стороне Зеленского. Он должен вернуть доверие. Если для этого надо показать судьям, что нельзя принимать сторону олигарха против народа Украины, то он должен это показать судьям. И если для этого надо посадить своего друга, а не друга Порошенко, то значит, он должен это сделать. В конце концов, именно это и рекомендовал Ли Куан Ю. Или он навсегда останется марионеткой Коломойского. По крайней мере, в глазах кредиторов и инвесторов. А марионеткам деньги никто не дает. И пока Зеленский позволяет Коломойскому угрожать национальной безопасности Украины, денег Украине никто не даст.

      Читайте также: Никаких компромиссов: две красные линии в переговорах между Украиной и МВФ

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости политики Новости Украины МВФ Владимир Зеленский Приватбанк Игорь Коломойский Публикации Статьи
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