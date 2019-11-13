МВФ надеется на "быстрый результат" в переговорах с Украиной

Директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен рассказал, что ожидает быстрый прогресс переговоров Фонда с Украиной по новой долгосрочной программы финансирования.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки" перед визитом оценочной миссии Фонда.

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Вместе с тем он отметил, что хотя и считает процесс обнадеживающим, "остаются некоторые нерешенные вопросы". В частности, по его словам, обсуждение в Киеве сосредоточатся на очистке банковского сектора.

Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката назад,

– отметил представитель Фонда.

Среди прочего Томсен назвал вызовом для Украины преодоления проблем коррупции. По его словам, важно также сохранить независимость Центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию.

Он также отметил и положительные сдвиги отметив успешно стабилизированной макроэкономике, удачной фискальной и монетарной политике и начала очистки финансового сектора.

Что известно о новой программе расширенного финансирования EFF

Ранее СМИ сообщали, что Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы EFF на 5-10 миллиардов долларов. Миссия МВФ посетила Киев в сентябре, впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию по этому вопросу.

18 октября директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) является рассчитанной на три года. Она будет направлена на:

сохранение макроэкономической стабильности;

введение глубоких структурных реформ.

Украинское правительство и Нацбанк надеются, что положительное решение по новой программе будет принято в декабре. Это позволит получить первый транш по ней еще до конца текущего 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 миллиардов долларов.