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      МВФ надеется на "быстрый результат" в переговорах с Украиной

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      Представитель МВФ отметил успехи Украины
      Представитель МВФ отметил успехи Украины / Иллюстративное фото (коллаж 24 канала)

      Директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен рассказал, что ожидает быстрый прогресс переговоров Фонда с Украиной по новой долгосрочной программы финансирования.

      Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки" перед визитом оценочной миссии Фонда.

      К теме: Миссия МВФ вернется в Украину уже на этой неделе

      Вместе с тем он отметил, что хотя и считает процесс обнадеживающим, "остаются некоторые нерешенные вопросы". В частности, по его словам, обсуждение в Киеве сосредоточатся на очистке банковского сектора.

      Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката назад,
      – отметил представитель Фонда.

      Среди прочего Томсен назвал вызовом для Украины преодоления проблем коррупции. По его словам, важно также сохранить независимость Центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию.

      Он также отметил и положительные сдвиги отметив успешно стабилизированной макроэкономике, удачной фискальной и монетарной политике и начала очистки финансового сектора.

      Что известно о новой программе расширенного финансирования EFF

      Ранее СМИ сообщали, что Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы EFF на 5-10 миллиардов долларов. Миссия МВФ посетила Киев в сентябре, впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию по этому вопросу.

      18 октября директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) является рассчитанной на три года. Она будет направлена на:

      • сохранение макроэкономической стабильности;
      • введение глубоких структурных реформ.

      Украинское правительство и Нацбанк надеются, что положительное решение по новой программе будет принято в декабре. Это позволит получить первый транш по ней еще до конца текущего 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 миллиардов долларов.

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      12 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Финансы МВФ
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