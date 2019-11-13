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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      МВФ сподівається на "швидкий результат" у переговорах з Україною

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      Представник МВФ відзначив успіхи України
      Представник МВФ відзначив успіхи України / Ілюстративне фото (колаж 24 каналу)

      Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен розповів, що очікує на швидкий прогрес переговорів Фонду з Україною щодо нової довгострокової програми фінансування.

      Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки" перед візитом оцінювальної місії Фонду.

      До теми: Місія МВФ повернеться до України вже цього тижня

      Разом з тим він зазначив, що хоча і вважає процес обнадійливим, "залишаються деякі невирішені питання". Зокрема, за його словами, обговорення в Києві зосередяться на очищенні банківського сектору.

      Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату назад,
      – наголосив представник Фонду.

      Серед іншого Томсен назвав викликом для України подолання проблем корупції. За його словами, важливо також зберегти незалежність Центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.

      Він також відзначив і позитивні зрушення наголосивши на успішно стабілізованій макроекономіці, вдалій фіскальній та монетарній політиці та початку очищення фінансового сектору.

      Що відомо про нову програму розширеного фінансування EFF

      Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна веде перемовини про можливість відкриття Фондом нової 3-річної програми EFF на 5 – 10 мільярдів доларів. Місія МВФ, що відвідала Київ у вересні, згодом повідомила про плани продовжити дискусію щодо цього питання.

      18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма для України у форматі розширеного фінансування (EFF) є розрахованою на три роки. Її буде спрямовано на:

      • збереження макроекономічної стабільності;
      • запровадження глибоких структурних реформ.

      Український уряд і Нацбанк сподіваються, що позитивне рішення щодо нової програми буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш за нею ще до кінця поточного 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 мільярдів доларів.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики МВФ Фінанси
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