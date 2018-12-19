МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины и выделил большой транш

Совет Международного валютного фонда согласовала новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы, размером 1,4 миллиардов долларов поступит в ближайшее время.

Об этом сообщил Петр Порошенко у себя на Facebook-странице.

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Ранее 24 канал сообщал, что продолжается заседание Совета директоров МВФ, которая и определится с очередным кредитом для Украины в рамках новой программы сотрудничества Stand-by.

Известно, что общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиардов долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиардов долларов США. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 миллиарда долларов США, который состоится уже в ближайшее время

– сообщил президент.

Новая программа сотрудничества должна заменить программу EFF, которая действовала в Украине с 2015 года.