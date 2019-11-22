МВФ выдвинул новое требование украинской власти, – Лещенко

Международный валютный фонд выдвинул Украине новые требования, без выполнения которых отказывается предоставлять кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков бывшим собственникам.

Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не вернут "Приватбанк". Об этом сообщает бывший нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

К теме: Коломойский заявил, что деньги из России могут заменить кредиты МВФ

По его словам, принятие такого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года – под вопросом. У Верховной Рады осталось две сессионные недели в этом году. Последний сессионный день – 20 декабря.

По данным Лещенко, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предусматривает, что при обжаловании действий власти суды должны учитывать, принимали ли эти решения с учетом "общественного интереса".

Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком". В организации опасаются, что Президент Украины Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов якобы разграбленных банков. Прежде всего, речь идет об олигархе Игоре Коломойском и национализированном "Приватбанке".

МВФ не хочет обсуждать следующий транш финпомощи Украине, пока правительство не докажет, что пытается вернуть те примерно 15 миллиардов долларов, которые вывели из более 100 банков.

Актуально: МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком", - The Wall Street Journal

Что известно о переговорах МВФ и Украины относительно нового транша

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября.

МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

Украинские правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.

Что надо знать о деле "Приватбанка"?

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

Читайте также: МВФ и Украина – история непростых взаимоотношений