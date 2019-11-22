МВФ выдвинул новое требование украинской власти, – Лещенко
Международный валютный фонд выдвинул Украине новые требования, без выполнения которых отказывается предоставлять кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков бывшим собственникам.
Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не вернут "Приватбанк". Об этом сообщает бывший нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.
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По его словам, принятие такого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года – под вопросом. У Верховной Рады осталось две сессионные недели в этом году. Последний сессионный день – 20 декабря.
По данным Лещенко, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предусматривает, что при обжаловании действий власти суды должны учитывать, принимали ли эти решения с учетом "общественного интереса".
Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком". В организации опасаются, что Президент Украины Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов якобы разграбленных банков. Прежде всего, речь идет об олигархе Игоре Коломойском и национализированном "Приватбанке".
МВФ не хочет обсуждать следующий транш финпомощи Украине, пока правительство не докажет, что пытается вернуть те примерно 15 миллиардов долларов, которые вывели из более 100 банков.
Актуально: МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком", - The Wall Street Journal
Что известно о переговорах МВФ и Украины относительно нового транша
Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября.
МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.
Украинские правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.
Что надо знать о деле "Приватбанка"?
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
- Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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