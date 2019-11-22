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      МВФ висунув нову вимогу українській владі, – Лещенко

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      МВФ висунуло українській владі додаткову умову для нового траншу / соцмережі

      Міжнародний валютний фонд висунув Україні нові вимоги, без виконання яких відмовляється надавати кредит. Мовиться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

      Таким чином, МВФ намагається отримати гарантії, що олігарху Ігорю Коломойському не поверненуть "Приватбанк". Про це повідомляє екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

      До теми: Коломойський заявив, що гроші з Росії можуть замінити кредити МВФ

      За його словами, ухвалення такого закону до канікул в МВФ, що почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року – під питанням. У Верховної Ради залишилося два сесійні тижні в цьому році. Останній сесійний день – 20 грудня.

      За даними Лещенка, в кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ. Зокрема, одна із запропонованих ідей передбачає, що при оскарженні дій влади суди повинні враховувати чи приймали ці рішення з урахуванням "громадського інтересу".

      Відзначимо, що раніше в ЗМІ неодноразово з'являлась інформація про те, що МВФ не дасть Україні гроші через корупцію і проблеми з "Приватбанком". В організації побоюються, що Президент України Володимир Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з начебто розграбованих банків. Насамперед, мовиться про олігарха Ігоря Коломойського та націоналізований "Приватбанк".

      МВФ не хоче обговорювати наступний транш фіндопомоги Україні, поки уряд України не доведе, що намагається повернути ті приблизно 15 мільярдів доларів, які вивели з понад 100 банків.

      Актуально: МВФ не дасть Україні гроші через корупцію і проблеми з "Приватбанком", – The Wall Street Journal

      Що відомо про переговори МВФ і України щодо нового траншу

      Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада.

      МВФ у Києві обговорює з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

      Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року. НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

      Читайте також: МВФ та Україна – історія непростих взаємин

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Сергій Лещенко - новини МВФ Транш МВФ Гроші Приватбанк
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