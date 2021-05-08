В Европе 8 мая отмечают погибших во Второй мировой войне. В Германии поблагодарили тех, кто отдал свою жизнь за мирную жизнь будущих поколений.

Министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что, "к сожалению, и сегодня идея фашизма полностью не искоренена". Именно поэтому, по его словам, нужно ежедневно отстаивать демократию и свободу.

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Мы благодарны всем, кто рисковал своей жизнью и жертвовал ими миллионы раз, чтобы освободить мир от фашизма,

– отметил дипломат.

Am #TagderBefreiung sind wir allen dankbar, die ihr Leben riskiert und millionenfach geopfert haben, um die Welt vom Faschismus zu befreien.



Die Idee des Faschismus ist leider auch heute nicht ganz ausgemerzt. Wir müssen jeden Tag gemeinsam für Demokratie und Freiheit einstehen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 8, 2021

День памяти и примирения: что известно