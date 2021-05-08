Мы благодарны всем, кто пожертвовал жизнью, чтобы освободить мир от фашизма, – МИД Германии
В Европе 8 мая отмечают погибших во Второй мировой войне. В Германии поблагодарили тех, кто отдал свою жизнь за мирную жизнь будущих поколений.
Источник:Гайко Маас в твиттере
Министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что, "к сожалению, и сегодня идея фашизма полностью не искоренена". Именно поэтому, по его словам, нужно ежедневно отстаивать демократию и свободу.
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Мы благодарны всем, кто рисковал своей жизнью и жертвовал ими миллионы раз, чтобы освободить мир от фашизма,
– отметил дипломат.
День памяти и примирения: что известно
- Украина вместе с Европой 8 мая отмечает День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами.
- В ноябре 2004 года решением 59 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения.
- В Германии же 8 мая отмечают как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.
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