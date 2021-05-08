В Європі 8 травня вшановують загиблих у Другій світовій війні. В Німеччині подякували тим, хто віддав своє життя за мир для майбутніх поколінь.

Міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що, "на жаль, і сьогодні ідея фашизму повністю не викорінена". Саме тому, за його словами, потрібно щодня відстоювати демократію та свободу.

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Ми вдячні всім, хто ризикував своїм життям і жертвував ними мільйони разів, щоб звільнити світ від фашизму,

– зазначив дипломат.

Am #TagderBefreiung sind wir allen dankbar, die ihr Leben riskiert und millionenfach geopfert haben, um die Welt vom Faschismus zu befreien.



Die Idee des Faschismus ist leider auch heute nicht ganz ausgemerzt. Wir müssen jeden Tag gemeinsam für Demokratie und Freiheit einstehen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 8, 2021

День пам'яті та примирення: що відомо