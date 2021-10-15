В противном случае, ее резкие слова могли бы обернуться дипломатическим скандалом.

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Почему Псаки вспомнила о Латвии

На брифинге пресс-секретарь Белого дома рассказывала о проблемах с дошкольным образованием в США. Она приводила в пример показатели других стран.

Примерно половина 3 – 4-летних детей в США получают дошкольное образование. Сравните с 90-процентными показателями в других странах – Германии, Франции, Великобритании и даже в Латвии,

– сказала Дженнифер Псаки.

Женщина быстро осознала свою ошибку и заметила: "Не надо было говорить "даже". А также в Латвии".

Доклад спикера Белого дома: смотрите видео

Стоит отметить, что ранее Дженнифер Псаки во время выступлений неоднократно позволяла себе неоднозначные высказывания, которые могли кого-то задеть. В феврале она, отвечая на вопрос о космических силах США, начала говорить о самолете. Сенатор Майк Роджерс потребовал, чтобы она извинилась за это перед военными.