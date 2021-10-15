В іншому ж випадку, її різкі слова могли б обернутися дипломатичним скандалом.
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Чому Псакі згадала про Латвію
На брифінгу речниця Білого дому розповідала про проблеми з дошкільною освітою у США. Вона наводила в приклад показники інших країн.
Приблизно половина 3 – 4-річних дітей в США здобувають дошкільну освіту. Порівняйте з 90-відсотковими показниками в інших країнах - Німеччині, Франції, Великобританії й навіть в Латвії,
– сказала Дженніфер Псакі.
Жінка швидко усвідомила свою помилку і зауважила: "Не треба було говорити "навіть". А також в Латвії".
Доповідь речниці Білого дому: дивіться відео
Варто відзначити, що раніше Дженніфер Псакі під час виступів неодноразово дозволяла собі неоднозначні висловлювання, які могли когось зачепити. У лютому вона, відповідаючи на питання про космічних силах США, почала говорити про літак. Сенатор Майк Роджерс зажадав, щоб вона вибачилася за це перед військовими.