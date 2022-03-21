Соответствующую информацию во время интервью 20 марта рассказал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх. Это случилось на 25 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Далип Сингх рассказал, что Россия может попытаться обойти санкции через Китай, Венесуэлу или Иран. Однако последние тоже подпадут под санкции, поэтому должны выбрать, – помогать своей стране или России.

Также чиновник ответил на вопрос, что надо сделать Владимиру Путину, чтобы США отменили санкции.

Мы и близко не подошли к этому моменту. Первое, что он должен сделать, это остановить безрассудное и варварское нападение на гражданское население Украины. Этого нет,

– подытожил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что прекращение экономической изоляции России будет требовать от Путина прекратить войну и согласиться больше не нападать на Украину.

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