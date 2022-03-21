Речь среди прочего о нефти и газе. Соответствующее заявление во время интервью сделал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью 20 марта.

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Мы можем расширить санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей... Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись,

– заявил Сингх.

Политик объяснил, что санкции могут относиться к стратегически важным направлениям российской экономики.

"Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", – пояснил Далип Сингх.

Политик пояснил, что отмена санкций может быть рассмотрена только в случае, если Россия выведет свои войска с территории Украины и прекратит войну.

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