Мовиться серед іншого про нафту та газ. Відповідну заяву під час інтерв'ю зробив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх в інтерв'ю виданню 20 березня.

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Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей... Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися,

– заявив Сінгх.

Політик пояснив, що санкції можуть стосуватись стратегічно важливих напрямків російської економіки.

"Це здебільшого стосується нафти та газу, але є й інші сектори", – пояснив Даліп Сінгх.

Політик пояснив, що скасування санкцій можуть розглянути тільки у випадку, якщо Росія виведе свої війська з території України та припинить війну.

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