Зеленский считает, что сейчас россияне попросту меняют тактику. Они пытались захватить Киев и города в регионе, уничтожая дома, убивали гражданских и занимались мародерством.

Достойно внимания

Президент Украины о преступлениях россиян в Украине

Зеленский добавил, что до войны просматривая разные фильмы, в том числе о войне, мы даже не могли ничего подобного, поскольку все происходящее в Украине – это безумное решение об уничтожении нации.

На самом деле это геноцид – уничтожение целой нации и народа,

– подчеркнул Зеленский.