Жители городов и сел области поплатились ужасающими разрушениями за то, что проявили героизм и нежелание сдаться оккупантам. Об этом написал глава фракции "Слуга народа", который 7 апреля там побывал. Он акцентировал, что вся страна в долгу перед этими людьми.

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Показали, что происходит в области

Арахамия поехал туда с заместителем руководителя Офиса Президента Кириллом Тимошенко и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Это требовалось, чтобы понять, насколько Россия разрушила местную инфраструктуру. Также определяли, какие объекты нужно восстановить в первую очередь.

Черниговщина все дни героически сдерживала оккупантов и не дала им прорваться на Киев. Мы все в долгу перед этими мужественными и сильными людьми, которые первыми встретили врага,

– написал политик.

Он добавил, что сейчас самое важное сделать все, чтобы вернуть область к нормальной жизни, насколько это возможно. Также Арахамия обнародовал фото, где хорошо видно, как выглядит вся область после прихода российских "освободителей".

Черниговщина после нападения войск России / Фото из телеграма Давида Арахамии