Жителі міст і сіл області поплатилися жахливими руйнуваннями за те, що проявили героїзм і не бажання здатися окупантам. Про це написав голова фракції "Слуга народу", який 7 квітня там побував. Він акцентував, що вся країна в боргу перед цими людьми.

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Показали, що відбувається в області

Арахамія туди поїхав із заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Це було потрібно, щоб зрозуміти, наскільки Росія зруйнувала місцеву інфраструктуру. Також визначали, які об'єкти, потрібно відновити першочергово.

Чернігівщина всі дні героїчно стримувала окупантів і не дала їм прорватися на Київ. Ми всі в боргу перед цими мужніми та сильними людьми, які першими зустріли ворога,

– написав політик.

Він додав, що зараз найважливіше зробити все, щоб повернути область до нормального життя, наскільки це можливо. Також Арахамія оприлюднив фото де добре видно, який вигляд має вся область після приходу російських "визволителів".

Чернігівщина після нападу військ Росії / Фото з телеграму Давида Арахамії

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