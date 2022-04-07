Напередодні Дмитро Комаров заїхав до Чернігівщини. Ведучий показав своїм підписникам, як виглядає одне з сіл, яке активно обстрілювали російські загарбники.

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Так виглядає "руській мір" на Чернігівщині

Дмитро Комаров підкреслив, що місце, де він зараз перебуває, колись було селом. І його, як і інші населені пункти області, російські загарбники накрили авіабомбами.

Люди залишилися ні з чим. Їх позбавили всього, що вони будували протягом десятиліть,

– підкреслив ведучий.

Він спустився у яму, яка утворилася внаслідок вибуху 1-тонної авіабомби. У ній він помістився весь, а зверху залишилося ще місце.

Комаров показав, що залишилося від села у Чернігівській області:

Дмитро Комаров додав, що очевидці бачили як літаки скидали бомбу, розвертатися та знову скидали бомбу. Авіаатаки окупантів не припинялися ані вдень, ані вночі.

"Руській мір" – смерть, нещастя, горе, випалена земля. Це те, чого ворогові не побажаєш,

– підкреслив він.

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