Щемливе відео з цього місця оприлюднили в мережі 6 квітня. Всі ці десятки людей померли від ворожих обстрілів.

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"Незгасний біль та злість"

Це прокоментував радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, на відео не просто поховання. Це передусім тисячі зруйнованих житів і сімей.

Незгасний біль та злість! На тих, хто всі ці звірства вчинив, і на тих, хто дозволив цьому трапитися. Злість на тих, хто знав і не зупинив, маючи силу та владу, на тих, хто досі спостерігає та не діє,

– написав Геращенко.

Він додав, що винні всі, хто є в цьому списку. Тому кожен буде відповідати за ці трагічні події.

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