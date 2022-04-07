Щемящее видео с этого места обнародовали в сети 6 апреля. Все эти десятки человек умерли от вражеских обстрелов.

Другой город Трупы людей лежат на улице, их не могут похоронить, – представитель горсовета Изюма об обстрелах

"Неугасаемая боль и злоба"

Это прокомментировал советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, на видео не просто захоронения. Это, прежде всего, тысячи разрушенных жизней и семей.

Неугасимая боль и злоба! На тех, кто все эти зверства совершил, и на тех, кто позволил случиться. Злость на тех, кто знал и не остановил, имея силу и власть, на тех, кто до сих пор наблюдает и не действует,

– написал Геращенко.

Он добавил, что виноваты все, кто в этом списке. Потому каждый будет отвечать за эти трагические события.

Похороны жертв российских обстрелов в Чернигове: смотрите видео

Заметьте – Оккупанты бомбили мемориал жертвами Второй мировой: смотрите видео