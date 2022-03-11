Заметим, сегодня ночью, после 5-часовой дискуссии, лидеры ЕС согласились на евроинтеграцию Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это финальный экзамен для Европы.

Детали здесь Лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, – Науседа

Янша подчеркнул, что новые реалии требовали более четких сигналов о членстве для Украины, чем вошедшие в финальное решение.

Теперь новый мир. Мир изменился. Мы тоже изменились, но недостаточно,

– отметил премьер-министр Словении.

В частности, раскритиковал, что в решение саммита вошла фраза о принадлежности Украины к "Европейской семье". Так как, по его словам, есть разница между европейской семьей и семьей Европейского Союза.

В то же время, он выразил надежду на изменение риторики ЕС уже вскоре, потому что большинство стран, как и Словения, были за ускорение вступления Украины в ЕС. Янша говорит, что пока этот сигнал еще не согласован, но он надеется, что придут к следующему саммиту.

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